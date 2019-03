Hintergrund: Stadt will einen Heimat-Preis verleihen

Dinslaken Es geht um Identität, Gemeinschaftsgefühl, Geschichte. Die Bürger dürfen Kandidaten vorschlagen.

In diesem Jahr soll zum ersten mal der „Dinslakener Heimat-Preis“ verliehen werden. Der Planung für den genaueren Ablauf hat der Hauptausschuss des Stadtrates nun bereits zugestimmt. Als nächstes geht die Sache noch in den Stadtrat.

Der „Dinslakener Heimat-Preis“ soll das „heimatbezogene Engagement von Gruppen und Einzelpersonen“ würdigen. Es gibt drei Kriterien, die für die Preisvergabe eine Rolle spielen. Erstens: Es geht um einen Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, den die Kandidaten geleistet haben. Zweitens: Um einen Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenlebens in Dinslaken. Und drittens: Um einen Beitrag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und Stärkung des lokalen und regionalen Erbes. Die Stichworte sind also: Identität – Gemeinschaft – Brauchtum und Geschichte.

Nächster Termin Am Dienstag, 26. März, steht die abschließende Abstimmung im Rat an.

Die Vorgehensweise zur Auswahl der Preisträger hat die Stadtverwaltung ausgearbeitet. Sie schlägt vor, sich an der „bewährten Vorgehensweise beim Maria-Euthymia-Preis zu orientieren“, wie es in ihren Ausführungen heißt. Das bedeutet: Erstmal sind die Bürger aufgefordert, Vorschläge zu machen. Der Aufruf dazu wird unter anderem in der Presse verbreitet. Wer einen möglichen Kandidaten im Auge hat, kann sich melden.

Dass es einen Heimatpreis gibt, geht auf eine Initiative der Landesregierung zurück: das Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Bis 2022 stehen darüber rund 150 Millionen Euro zur Verfügung, um Projekte und Initiativen vor Ort zu fördern. Das Förderprogramm besteht aus verschiedenen Elementen: Heimat-Scheck, Heimat-Preis, Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-Zeugnis. Die Auslobung des Heimat-Preises ist also eine dieser Säulen, und kreisangehörige Kommunen können die 5000 Euro Preisgeld dafür bekommen. Zahlreiche Kommunen machen davon Gebrauch und haben die Vergabe von Heimatpreisen angestoßen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, dass die Jury bei der Preisvergabe in diesem Jahr besonders das langjährige Engagement von Kandidaten für den Heimatpreis berücksichtigen sollte. In den kommenden Jahren will Nordrhein-Westfalen nämlich eigene Schwerpunkte für die Vergabe der Preise vorgeben. Aber das soll erst ab 2020 geschehen, in diesem Jahr gibt es eine solche Vorgabe noch nicht.