Kostenpflichtiger Inhalt: Dinslaken in der Pandemie : Abstand, Masken und Schuldzuweisungen – Corona-Alltag für junge Leute

Kira Horn und Lukas Vancek finden die aktuellen Regeln sinnvoll. Die Kritik am Verhalten junger Menschen finden sie überzogen. Foto: Mario Büscher

Dinslaken Für Schülerinnen und Schüler ändert sich in der Pandemie eine Menge. Im Privaten und in der Schule. Viele halten sich an die Regeln und Vorgaben. Trotzdem hagelt es immer wieder Kritik. Ein Blick ans Gustav-Heinemann-Gymnasium.