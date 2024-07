Baustelle Eisenbahnbrücke Weseler Straße in Dinslaken am Wochenende gesperrt

Am kommenden Wochenende steht nun – neun Monate nach Beginn der Arbeiten am ersten Brückenteil – die Betonage des Überbaus an. Hierfür kommen unter anderem große Betonpumpen zum Einsatz. „Für die Arbeiten muss die Weseler Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Zeit von Samstag, 13. Juli, 4 Uhr, bis Montag, 15. Juli, 4.30 Uhr, vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert“, so eine Sprecherin der Bahn