Bei Bauarbeiten an der Hünxer Straße in Dinslaken : Weltkriegsbombe in Lohberg gefunden – Entschärfung noch heute

Weltkriegsbombe in Lohberg gefunden – Entschärfung noch heute

Bei Bauarbeiten an der Hünxer Straße in Dinslaken

Die Hünxer Straße in Lohberg Foto: Heinz Schild

Dinslaken In Lohberg ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Man sei bei Bauarbeiten auf das Metallstück gestoßen, das nach einer Fünf-Zentner-Bombe aussehe, und zwar im Bereich der Hünxer Straße etwa in Höhe des Hauses Nummer 367, erklärt die Leitstelle der Polizei.

Nach Angaben der Stadt Dinslaken befindet sich die Baustelle, an der der Sprengkörper entdeckt wurde, direkt an der Hünxer Straße. Die Bombe soll auf jeden Fall noch am Donnerstag entschärft werden, voraussichtlich irgendwann nach 20 Uhr. Es wird wohl Evakuierungsmaßnahmen geben.