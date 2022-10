Dinslakener Innenstadt im Advent : Weihnachtsbeleuchtung kommt – aber verkürzt

Auch in diesem Jahr wird die Innenstadt weihnachtlich beleuchtet sein. Foto: Stadtwerke Dinslaken

Dinslaken Stadt, Werbegemeinschaft und Stadtwerke Dinslaken haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Auch in diesem Jahr wird die Innenstadt weihnachtlich beleuchtet, aber für eine kürzere Zeit. Und nachts wird sie ausgeschaltet.

Lichter in der Dunkelheit sind die Hoffnungszeichen in der Weihnachtszeit. Dieses Zeichen soll auch in der Dinslakener Innenstadt gesetzt werden. So wird es auch in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Darauf haben sich laut einer Pressemitteilung die Stadt Dinslaken, die Werbegemeinschaft und die Stadtwerke Dinslaken, die den Lichterglanz sponsern, geeinigt. Doch es soll auch gespart werden.

Wer derzeit in den Abendstunden durch die Innenstadt geht, merkt schon deutlich, wie viel dunkler es in den Straßen ist, seit in den Geschäften und auch öffentlichen Gebäuden wie der Kathrin-Türks-Halle die Lichter bis auf die Notbeleuchtungen ausgeschaltet bleiben. „Diese Adventszeit wird überall geprägt sein von den Auswirkungen des Krieges. Licht bedeutet in dieser dunklen Zeit Hoffnung“, sagt Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. „Es war mir sehr wichtig, dass wir einen Kompromiss zur Weihnachtsbeleuchtung eingehen.“

Erste Einsparungen seien auf ihre Initiative hin in Dinslaken bereits vorgenommen worden, „weitere werden folgen“, kündigt Eislöffel an. So wird in diesem Jahr das Rittertor zwar weihnachtlich geschmückt, aber ohne Beleuchtung. Die Energieeinsparung bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wird durch kürzere Laufzeiten erreicht: Die Gesamtdauer der Weihnachtsbeleuchtung wird auf den Beginn der Adventszeit (Freitag, 25. November), bis Neujahr (Montag, 2. Januar) eingegrenzt. Und: Die Lichter gehen in dieser Zeit nur am frühen Abend zwischen 16.30 und 21 Uhr an. In der Nacht wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Diese Regelung gilt unter dem Vorbehalt, dass staatlicherseits keine stärkeren Einschränkungen angeordnet werden.