Innenstadt illuminiert Dinslaken leuchtet wieder weihnachtlich

Dinslaken · Bliebe es dunkel, es würde was fehlen: Auch in diesem Jahr gibt es in der Dinslakener Innenstadt wieder eine Weihnachtsbeleuchtung. Bürgermeisterin und Sponsoren drückten symbolisch den Startknopf.

17.11.2023 , 17:32 Uhr

Sie schalteten Dinslakens Weihnachtsbeleuchtung symbolisch ein: (v.l.) Britta Bethe, Axel Wolff, Michaela Eislöffel, Michael Kuchta, Markus Mühlbacher und Stefan Klar. Foto: SD

Seit Donnerstag erstrahlt in der Dinslakener Innenstadt wieder die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung. Um 18 Uhr wurde sie am Eingang der Neustraße von Bürgermeisterin Michaela Eislöffel im Beisein von Axel Wolff, Michael Kuchta und Markus Mühlbacher, Werbegemeinschaft Dinslaken, sowie Britta Bethe, Abteilungsleiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke Dinslaken, und Stefan Klar, Elektrotechnik Klar, symbolisch eingeschaltet. Weihnachtsmarkt diesmal ohne Helikopter-Nikolaus Neutorplatz in Dinslaken Weihnachtsmarkt diesmal ohne Helikopter-Nikolaus Die Stadtwerke Dinslaken unterstützen das Engagement von Stadt, Einzelhandel und Immobilieneigentümern seit vielen Jahren sehr gerne und hoffen auf diesem Wege dazu beizutragen, dass viele Einheimische und Besucher von auswärts die Atmosphäre genießen und Dinslaken als Einkaufsstadt für sich entdecken. Die Illumination endet am 2. Januar. Im vergangenen Jahr waren vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Energieknappheit die Zeiten der Weihnachtsbeleuchtung eingeschränkt worden. Infos Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken, Voerde und Hünxe Infos Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez So ganz zu alten Zeiten ist man auch jetzt noch nicht zurückgekehrt, wie Stadtwerke-Sprecherin Britta Bethe erklärte. So habe in früheren Jahren die Weihnachstbeleuchtung noch bis zum 6. Januar geleuchtet. Gänzlich verzichtet hatte man aber auch im vergangenen Jahr nicht auf den weihnachtlichen Glanz.

(fbl)