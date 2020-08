Bei der Polizei Dinslaken angezeigt : Waschmaschine angesägt, Wäsche blau – Anzeige

Manchmal gehen bei der Polizei recht merkwürdige Anzeigen ein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Über zwei ungewöhnliche „Fälle“ aus Dinslaken berichtet die Polizei. So habe der Mieter eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken kürzlich Anzeige erstattet, weil sich Unbekannte an seiner Waschmaschine zu schaffen gemacht hatten.

Sie hatten die Kanten der Waschmaschine angesägt und die Tür angesengt – wahrscheinlich mit einem Feuerzeug, so die Polizei. Eine weitere Überraschung erwartete den Mieter einen Tag später, als er die Wäsche aus der Maschine holen wollte. Jemand hatte volle Tintenpatronen in die Maschine gegeben. Dadurch hatte sich die komplette Wäsche verfärbt.