Leuchtturmprojekt für die Caritas Was das neue Pflegezentrum auf Zeche Lohberg bieten soll

In der nächsten Woche ist es soweit: Dann findet am Freitag, 13. Oktober, die offizielle Einweihung des St.-Barbara-Hauses der Caritas auf dem früheren Zechengelände in Lohberg statt. An der Eröffnung nehmen Weihbischof Rolf Lohmann, der das Pontifikalamt zelebriert, und Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Gesundheit und Soziales, der die Festrede hält, teil.