SEK im Einsatz : Waffe gemeldet – Polizei durchsucht Schule in Dinslaken

Die Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken. Foto: Heinz Schild

Dinslaken An der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Gegen Mittag war der Behörde eine Waffe auf dem Gelände gemeldet worden. Jetzt durchsuchen Einsatzkräfte das Schulgebäude. Die Schüler sind zum Teil noch in den Klassenräumen.

Die Polizei stuft die Situation als „Gefahrenlage“ ein und durchsucht zur Stunde das Räumlichkeiten, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilt.