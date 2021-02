Witterung : Wintereinbruch mit Eisregen und Schneefällen

Dinslaken/Voerde/Hünxe In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel Eisregen, dann gingen anhaltende Schneefälle nieder. Das führte zu starken Verkehrsbehinderungen.

Der Winter hat sich mit Eisregen und starken Schneefällen zurückgemeldet. In der Zeit von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, kam es insgesamt zu neun witterungsbedingten Einsätzen im Kreis Wesel, wie die Polizei berichtet. Es handelte sich um sechs Verkehrsunfälle mit Sachschaden sowie drei Gefahrenstellen. Für die Bergung eines Fahrzeuges musste die Auffahrt zur Rheinbrücke von Büderich in Fahrtrichtung Wesel für 15 Minuten gesperrt werden. Zudem musste ein Lkw, der nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und nicht mehr selbstständig aus dem weichen Erdreich herausfahren konnte, mit schwerem Gerät befreit werden. Die Polizei appellierte an alle Autofahrer, unnötige Wege zu vermeiden und auf sich aufzupassen.

Das Verkehrsunternehmen Niag entschlos sich am Sonntagvormittag, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres einzustellen. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, so die Niag. Wie in anderen Gebieten bleiben die Busse deshalb auch am Niederrhein am Sonntag in den Depots. An einzelnen Standorten konnten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen.