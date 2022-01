Blutkonserven hängen an einem Ständer in der Produktionsstätte für Blutprodukte beim Roten Kreuz in Hagen. Der Bedarf an diesen Präparaten ist groß, die notwendigen Blutspenden werden immer weniger. Überall, und so auch in Dinslaken, Voerde und Hünxe. Foto: dpa/Marcel Kusch