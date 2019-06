Kostenpflichtiger Inhalt: Bekämpfer sind täglich im Einsatz : Der Eichenprozessionsspinner ist überall

Mitarbeiter des Din-Service entfernen Gespinste des Eichenprozessionsspinners in Dinslaken. Meist werden die Nester abgesaugt. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Voerde/Hünxe An den Tenderingsseen, an Wegen und Plätzen und am Waldrand stoßen Menschen jetzt auf die Gespinste der Raupe. Der Kontakt ist gefährlich. Nicht überall werden die Nester entfernt.