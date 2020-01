Weihnachtsschmuck muss runter : Dreikönigstag – Ab jetzt werden die Weihnachtsbäume abgeholt

Die Abfuhr der Tannenbäume steht bevor. In Dinslaken beginnt sie bereits am 7. Januar. Foto: Heinz Schild (hsd)

Dinslaken/Voerde/Hünxe In Dinslaken, Voerde und Hünxe werden die ausgedienten Christbäume eingesammelt. Wer den Termin verpasst, hat weitere Möglichkeiten.

Das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar warten etliche Familien noch ab. Dann trennt man sich auch dort von dem Tannenbaum, der im heimischen Wohnzimmer für weihnachtlichen Glanz gesorgt hat. In den Kommunen Dinslaken, Voerde und Hünxe wird in dieser Woche mit der Abholung der Christbäume begonnen, die von ihren Besitzern rechtzeitig zum jeweiligen Abholungstermin herausgelegt werden müssen – natürlich abgeschmückt: ohne Lametta, Christbaumkugeln, Kerzen und Lichterketten.

In Dinslaken haben die Bürger je nach Wohnstraße keine Zeit zu verlieren. Es wird gleich am Dienstag, 7. Januar, vom städtischen Din-Service mit der Tannenbaumabfuhr begonnen, die dann bis einschließlich Montag, 13. Januar, andauern wird. „Die Weihnachtsbäume müssen vollständig abgeschmückt sein und an demselben Platz abgelegt werden, an dem die Mülltonnen zur Abfuhr stehen“, sagt Marcel Sturm, Sprecher der Stadt Dinslaken.

Insgesamt werden zwölf Mitarbeiter des städtischen Din-Services mit fünf Fahrzeugen – zwei Müllwagen, einem Lkw, einem Laster mit Häcksler und einem Traktor mit angehängtem Schredder – im Einsatz sein. Die eingesammelten Bäume landen nicht auf dem Müll, sie werden vielmehr zu Biomasse verarbeitet, wie Marcel Sturm erläutert.

Wer den Termin für die eigene Straße versehentlich verpasst oder sich von seinem Weihnachtsbaum noch nicht trennen und diesen noch längere Zeit in seiner Wohnung stehen lassen will, hat die Möglichkeit, ihn nach dem regulären Abfuhrtermin auf dem Wertstoffhof der Stadt Dinslaken an der Krengelstraße 109 abzugeben – und dies kostenfrei.

Das Gebiet der Stadt Voerde ist in fünf verschiedene Abfuhrbezirke aufgeteilt. Dort beginnt die Abholung der Tannenbäume am Samstag, 11. Januar, und endet am Dienstag, 14. Januar.

Am Samstag sind die Bezirke 3 (Friedrichsfeld), 4 (Voerde östlich der Bahnlinie) sowie 5 (Voerde westlich der Bahnlinie, Löhnen und Götterswickerhamm) dran. Weiter geht es dann am Montag, 13. Januar, mit dem Bezirk 1 (Spellen, Ork und Mehrum). Den Abschluss bildet der Bezirk 2 (Voerde südlich der Steinstraße und Möllen) am Dienstag, 14. Januar.

Die mit der Abfuhr beauftragte Firma wird erfahrene Kräfte einsetzen, wie Bürgermeister Dirk Haarmann sagt, so dass nicht mit Problemen zu rechnen sei.

Zwei Tage sind in Hünxe für die Abholung der Christbäume vorgesehen und zwar Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Januar, wie Klaus Stratenwerth von der Hünxer Gemeindeverwaltung sagt. In den Bezirken 1 und 2 findet die Abholung durch die Entsorgungsfirma Drekopf am Donnerstag, 9. Januar, statt. Tags drauf, also am Freitag, 10. Januar, sind die Bezirke drei und vier dran.