Erste Beobachtungen am Tenderingssee : Kinder spielen auf Eisflächen – es droht Lebensgefahr

Erste Beobachtungen am Tenderingssee

Der zugefrorene Rotbachsee in Dinslaken. Keinesfalls sollte man sich auf das Eis wagen: Es kann noch nicht dick genug sein, um tragfähig zu sein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Dinslaken/Voerde/Hünxe Am Rotbachsee sind Kinder dabei gesehen worden, dass sie das viel zu dünne Eis auf der Wasserfläche betraten. Die DLRG warnt eindringlich vor so etwas: Das kann lebensgefährlich werden.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Dinslaken warnt eindringlich davor, sich auf das Eis von Seen und Teichen zu wagen. Es besteht Lebensgefahr. „Leider haben jedoch bereits heute die ersten Kinder den hauchdünn gefrorenen Rotbachsee betreten“, berichtete Fabian Friese von der DLRG-Ortsgruppe am Dienstagabend.