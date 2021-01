Volle Auftragsbücher in Dinslaken, Voerde, Hünxe : Handwerk trotzt der Corona-Krise

Dinslaken/Voerde/Hünxe Viele Branchen wurden und werden von der Corona-Pandemie hart getroffen, doch viele Handwerksbetriebe dürfen auch während des Lockdowns weiterarbeiten. Die Auftragsbücher sind recht gut gefüllt.

In den vergangenen Monaten hatten viele Unternehmen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den dazugehörigen Vorgaben zu kämpfen. Gut zurechtgekommen ist dagegen das Handwerk . Dadurch, dass viele Menschen während des Lockdowns und auch im Sommer zu Hause geblieben sind, gab es jede Menge Aufträge – das schildern auch die Betriebe in Dinslaken, Voerde und Hünxe.

„Die Leute fahren nicht in den Urlaub und investieren stattdessen in ihr Eigenheim“, sagt Ralf Taranowski, der im Voerder Gewerbegebiet ein Unternehmen für den Bau und die Installation von Haustüren, Fenstern und Vordächern führt. „Wir hatten keine Einschränkungen und sind quasi unter dem Radar durchgeflogen. Aber wir sind schon vorsichtig bei den Leuten und führen nicht jeden Auftrag sofort aus, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Natürlich sind die Bedingungen auch für uns nicht schön, aber was die Aufträge angeht, sind wir auf dem Vorjahresniveau geblieben“, berichtet Taranowski. Auch für die nächsten Monate hätten er und seine Mitarbeiter genug zu tun. „Wir sind bis Mitte März schon durchgeplant, was erfreulich ist, da im Januar und Februar normalerweise ,Saure-Gurken-Zeit‘ ist.“