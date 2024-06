Europawahl am Sonntag Jeder nur ein Kreuz

Am heutigen Samstag wird unter dem Motto „Nutze Deine Stimme – für Demokratie, Freiheit und Vielfalt in einem sozialen Europa“ demonstriert (Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Neutorplatz). Ein breites Bündnis aus im Rat der Stadt Dinslaken vertretenen Parteien, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen hat dazu aufgerufen. Machen Sie mit! Die Demokratie kann jede Unterstützung gebrauchen. Aber vor allem: Gehen Sie wählen. Wie in dem Film „Life of Brian“: Jeder nur ein Kreuz. Das ist nicht zu viel verlangt. Am Sonntag gibt es schönes Wetter – kombinieren Sie den Urnen- mit einem Spaziergang. Aber gehen Sie wählen. Das hilft der Demokratie am meisten.