Schlägerei in Dinslaken Unbekannte schlagen 20-Jährigen bewusstlos

Dem 20- Jährigen gelang zunächst zu Fuß die Flucht in einen Hinterhof. Die Männer eilten hinterher und schlugen den Dinslakener, bis dieser das Bewusstsein verlor. Drei der vier unbekannten Männer flüchteten in dem BMW, der Vierte zu Fuß, jeweils in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße.