Auch in Dinslaken Versteckte Armut ist weit verbreitet

Millionen Rentnerinnen und Rentner leiden unter der derzeitigen Preisexplosion. So auch Annemarie K.* aus Dinslaken. Die 77-Jährige erhält eine monatliche Rente in Höhe von 731 EUR und 97 Euro Wohngeld. Das reicht nur für das Allernötigste. Weil sie von ihrer Rente nicht einmal den Friseurbesuch bezahlen kann, geht Annemarie K. drei Stunden in der Woche putzen. An neue Kleidung sei gar nicht zu denken. Grund zur Klage ist das für sie nicht: „Ich stehe jeden Morgen gut gelaunt auf und gehe gerne arbeiten – solange die Gesundheit mitspielt.“