An der Grenzstraße in Dinslaken : Verpuffung in Gastherme

Verpuffung in Gastherme

An der Grenzstraße in Dinslaken

Wegen vermeintlichen Gasaustritts rückte die Dinslakener Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einem Haus an der Grenzstraße aus. Eine Frau hatte im Keller einen lauten Knall gehört.

Von einem lauten Knall im Heizungskeller wurde am Samstag gegen 17 Uhr die Bewohnerin eines Hauses an der Grenzstraße aufgeschreckt. Die Einheiten Eppinghoven, Stadtmitte und Hauptwache rückten wurden wegen "Gasaustritts" alarmiert. Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, hatte es in der Gastherme des Hauses vermutlich eine Verpuffung gegeben.