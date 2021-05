Aktion saubere Stadt : Stadt Dinslaken verleiht Müllzangen

Dinslaken Einige Bürger werfen den Müll achtlos auf Straßen und Wege, andere sammeln ihn auf. Freiwillig. Und für die gibt es jetzt an der Stadtinformation Müllzangen zum Ausleihen.

Viele Menschen helfen in ihrer Freizeit dabei, wilden Müll aufzusammeln und dabei zu unterstützen, Stadt und Natur sauber zu halten. Für spontane Müllsammelaktionen oder auch geplante Wochenend-Aktionen können nun beim Team der Dinslakener Stadtverwaltung in der Stadtinformation am Rittertor Müllzangen ausgeliehen werden. In der aktuellen Zeit ist dies nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 02064 66222 möglich. Nach erfolgreicher Sammelaktion werden die Zangen in der Stadtinformation desinfiziert und stehen für die nächsten bereit.