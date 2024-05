Aktion „Rheinkippen“ Genügend Kippen, um 1,2 Millionen Liter Grundwasser zu verseuchen

Dinslaken · Eine riesige Menge, und doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Das ist das ernüchternde Fazit des Vereins Ach so. Unterstützt von Freiwilligen hatte er in Dinslaken achtlos auf den Boden geworfene Zigarettenstummel gesammelt. So viel kam zusammen.

23.05.2024 , 00:30 Uhr

Rund 30.000 achtlos weggeworfene Kippen sammelten Vereinsmitglieder und Freiwillige auf. Foto: Filiz Göcer