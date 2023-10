Tote Dreijährige im Rhein-Herne-Kanal Vater schweigt zum Tod seiner Tochter

Es ist eine grausame Beichte, mit der sich ein Vater am Wochenende an die Ermittler wandte: Ein 40-Jähriger aus Dinslaken soll die Leiche seiner dreijährigen Tochter in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen haben. Das teilte die zuständige Polizei in Duisburg und die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der 40-Jährige soll das Kind demnach zuvor zur Strafe in einen Keller gesperrt haben.