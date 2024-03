Unfallflucht in Dinslaken Beim Einparken offenbar parkendes Auto beschädigt

Gegen 12.25 Uhr beobachtete sie ebenso wie ein weiterer Zeuge, dass ein schwarzer Kleinwagen versuchte, vor dem Auto der 62-Jährigen einzuparken. Dabei wurde der Kleinwagen diverse Male hin und her rangiert, bevor der Einparkvorgang schließlich abgebrochen wurde und der schwarze Kleinwagen sich in Richtung Wilhelm-Lantermann-Straße entfernte. Anschließend stellte die 62-Jährige einen Schaden an der linken Front ihres Fahrzeuges fest.