Verkehrsunfall in Dinslaken Zusammenstoß mehrerer Autos – sechs Menschen verletzt

Alle verletzten Beteiligten begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.