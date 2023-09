Unfall in Dinslaken Fußgänger von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei berichtet, fuhr um 20.26 Uhr eine 81-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Voerder Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung der B8. Als sie sich in Höhe der rechts einmündenden Hölderlinstraße befand, querte ein 60-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Voerder Straße in Richtung der Hölderlinstraße.