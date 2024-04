Verkehrsunfall in Dinslaken Linksabbieger übersieht Motorradfahrer – 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 19.30 Uhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg die Franzosenstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße. An der Kreuzung Franzosenstraße bog der Pkw-Fahrer nach links in die Dickerstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer aus Oberhausen.