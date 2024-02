Unfall in Dinslaken Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 2.10 Uhr ein 19-Jähriger aus Duisburg mit seinem Pkw die Otto-Brenner-Straße in Richtung Brinkstraße. In Höhe der Einmündung An der Fliehburg kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.