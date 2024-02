Unfall in Dinslaken Auto gegen Bau gesetzt – Fahrer flüchtet zu Fuß

Der Fahrzeugführer stieg aus, schrie seine Beifahrerin an und flüchtete anschließend zu Fuß. Im Auto befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt drei Personen. Der 35-Jährige konnte später in seiner Wohnung in Oberhausen angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und ist nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis.