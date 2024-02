Unfallflucht in Dinslaken Autofahrerin baut Unfall, guckt und fährt davon

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochnachmittag auf der Hans-Böckler-Straße. Eine 62-jährige Frau aus Duisburg befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Auto (weißer Skoda Fabia) die Hans-Böckler-Straße in Richtung Innenstadt. Hier kam ihr ein dunkelgraues Auto entgegen, das in Höhe eines Supermarktes nach links abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 62-Jährigen.