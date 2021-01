Die Karnevalsvereine in Dinslaken und Voerde halten zusammen : Witziges Video kündigt virtuellen Karnevalszug an

Witziges Video kündigt virtuellen Karnevalszug an

Die Karnevalsvereine in Dinslaken und Voerde halten zusammen

Der Voerder Karnevalszug: So ein Treiben macht Corona unmöglich. Also wandert der Umzug nun ins Internet. Foto: Martin Büttner

Voerde/Dinslaken Die Karnevalsvereine aus Dinslaken und Voerde werden gemeinsam einen virtuellen Tulpensonntagszug veranstalten. Das ist ein sehr aufwändiges Projekt, das professionell auf die Beine gestellt wird – und für das die Vereine jetzt mit einem äußerst witzigen Filmchen Werbung machen.

Darin spricht eine düstere Stimme von dem Virus, das in die „perfekte Welt“ eingebrochen ist und „die Menschen in Geiselhaft“ hält, untermalt von Karnevalsbildern in Schwarzweiß bis hin zu einem weinenden Clown. Dann kommt der Bruch: Musik, Farbe und schieres Glück darüber, dass der Voerder „Zoch“ doch stattfinden wird – nur eben virtuell.