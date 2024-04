Kommunen schlagen Alarm Inzwischen ist der Klimaschutz vor Ort gefährdet

Bis spätestens 2045 wollten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen klimaneutral sein. Doch inzwischen ist das Erreichen dieses Ziels trotz der noch verbleibenden zwei Jahrzehnte Zeit in weite Ferne gerückt. Um Gebäude besser zu dämmen, Solaranlagen auf städtische Dächer zu installieren, Elektroautos für den kommunalen Fuhrpark zu kaufen, sind enorm hohe Investitionen erfordert. „Die Städte und Gemeinden sind dazu bereit, aber nicht in der Lage. Die kommunale Finanzkrise macht es unmöglich, die Zukunftsaufgaben richtig anzugehen“, stellt das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ fest, dem auch Dinslaken und Voerde angehören.