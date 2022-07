Steigende Energiepreise in Dinslaken und Voerde : Vom Warmduscher zum Kaltduscher

Steigende Energiepreise in Dinslaken und Voerde

Meinung Die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen und Monaten enorm gestiegen. Niemand weiß, wie hoch sie noch klettern werden. Deshalb ist es ratsam, die eigenen Möglichkeiten zum Energiesparen zu nutzen.

Eine Aussage zu der weiteren Entwicklung der Energiepreise, besonders für Gas und Strom, kommt gegenwärtig einem Blick in die Kristallkugel gleich. Dass auch unsere heimischen Versorger, wie die Stadtwerke Dinslaken und Voerde , sehr zurückhaltend hinsichtlich Aussagen zur möglichen Entwicklung der Preise sind, ist ein deutlicher Beleg dafür, wie angespannt die momentane Situation ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Preise weiter nach oben klettern werden. Wie schnell und wie hoch hängt von etlichen welt- und wirtschaftspolitischen Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen.

Worauf wir aber Einfluss haben, das ist unser ganz persönlicher Umgang mit Energie und wofür wir sie verbrauchen. Jetzt, im Sommer, wird sich so mancher Verbraucher der Tragweite der Entwicklungen auf dem Energiesektor nicht ganz bewusst sein. Der ein oder andere gibt sich vielleicht der Hoffnung hin, dass es schon nicht so schlimm kommen wird, wie manche Schwarzseher vorhersagen, schließlich sind die Spritpreise ja auch wieder deutlich gesunken. Aber das böse Erwachen wird kommen, spätestens dann, wenn die Heiz- und die Stromkostenabrechnungen präsentiert werden und sich die höheren Preise darin niedergeschlagen haben. Schon aus Eigeninteresse, um den Geldbeutel zu schonen, sollte jeder sparsam mit Energie umgehen – vielleicht vom Warm- zum Kaltduscher werden und im Winter zum Pullover greifen, wenn es in der Wohnung etwas kühler wird, statt einfach die Heizung höher zu drehen.