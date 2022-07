Dinslaken und Voerde machen mit : Anmelden zum Tag der Trinkhallen

Die gemischte Tüte am Büdchen wird am 6. August besonders bunt ausfallen. Dann kommen auch Kleinkunst und Musik hinein. Foto: Stephan Seeger

Dinslaken/Voerde/Hünxe Am 6. August feiert das Ruhrgebiet seine Budenkultur – mit Musik, Kleinkunst, Fußball, Film und allem, was sonst noch in die gemischte Tüte kommt. Anmeldeschluss ist am 15. Juli.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum dritten Mal feiert das Ruhrgebiet mit dem Tag der Trinkhallen seine einmalige Budenkultur. Wer mit seiner Bude mitmachen möchte, hat noch bis Freitag, 15. Juli, Zeit. Dann endet die Anmeldephase für den Tag der Trinkhallen. Bis dahin können sich Neulinge und alte Hasen im Büdchengeschäft noch unter Anmeldeformular (tagdertrinkhallen.ruhr) mit ihrem eigenen Programm anmelden. Egal ob selbst gebackener Kuchen, Würstchen vom Grill oder eine künstlerische Einlage: Jeder Programmpunkt ist gerne gesehen. Die Trinkhallen stehen schließlich für das, was das Ruhrgebiet ausmacht: Offenheit, rauer Charme und Herzlichkeit.

Alle angemeldeten Buden werden auf einer Übersichtskarte (tagdertrinkhallen.ruhr) verortet und erhalten von der Ruhr Tourismus GmbH kostenlos ein einheitliches Branding als Erkennungszeichen. Mit von der Partie sind auch Büdchen aus Dinslaken und Voerde, so etwa Kiosk & Bistrot Temel, am Jahnplatz 1a in Hiesfeld sowie die Voerder Büdchen an der Bahnhofstraße 55 und Am Waymannskath 50 und die Verkaufshalle Schänzer, Böskenstraße 8 in Friedrichsfeld.

Auch Trinkhallen, die eher in den Randgebieten der Metropole Ruhr liegen, können von den Besuchen gut erreicht werden, da der Fokus wieder auf der Fortbewegung mit dem Fahrrad liegt.