Streckenausbau in Dinslaken und Voerde : Bahn lädt zum digitalen Bürgerdialog

Die Überführung Dianastraße wird voraussichtlich in diesem Sommer fertiggestellt. Foto: hsd Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde Vorgestellt wird der Ausbau der Streckenabschnitte in Dinslaken und Voerde von Frühjahr bis Herbst 2022. Termine des Bürgerdialogs sind der 29. und 30. März.

Für den dreigleisigen Streckenausbau zwischen Emmerich und Oberhausen kündigt die Deutsche Bahn in den kommenden Monaten umfangreiche Baumaßnahmen an. Während für Dinslaken und Voerde vor allem Arbeiten an Eisenbahnüberführungen und Verkehrsstationen auf dem Programm stehen, baut die DB in Rees-Haldern an Oberleitungen und gründet Fundamente. Um die Anwohner:innen bestmöglich über die nächsten Schritte zu informieren und offene Fragen zu beantworten, lädt die Bahn wieder zu einem Bürgerdialog ein. Allein im vergangenen Jahr hat die DB sechs Informations- und Dialogveranstaltungen angeboten. Dazu kommen zahlreiche Einzelgespräche in Bürgersprechstunden.

„Auch wenn wir wegen Corona derzeit weiter auf digitale Formate setzen, soll der Austausch nicht zu kurz kommen“, sagt Projektleiter Stefan Ventzke, Projektleiter. „Deshalb haben wir einen Live-Chat eingerichtet, über den die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen können. Wir wollen auch wissen, wo der Schuh drückt, denn die allermeisten Bedenken lassen sich schnell aus der Welt schaffen.“

Interessierte sind eingeladen, am Dienstag, 29. März, ab 18 Uhr an der Infoveranstaltung für den Abschnitt Voerde teilzunehmen. Am Mittwoch, 30. März, ab 18 Uhr findet der Bürgerdialog für den Bereich Dinslaken statt. Die Projektingenieure der Bauabschnitte stellen die geplanten Arbeiten im Detail vor und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Zur Teilnahme wird lediglich ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher und Tastatur zur Teilnahme am Chat benötigt. Der Link zur Teilnahme lautet www.db-buergerdialog.de/emmerich-oberhausen und ist für alle Veranstaltungen gültig.

Details zu den Arbeiten auf den drei Abschnitten im Bereich Voerde arbeitet die Deutsche Bahn in diesem Jahr durchgehend an der Erneuerung der Oberleitungsanlagen. Darüber hinaus packen Baufachleute die Brückenbauwerke an, um diese für den Streckenausbau zu erweitern.

In Dinslaken erfolgen ganzjährig Kampfmittelsondierungen. Außerdem stehen Baumaßnahmen an den Eisenbahnüberführungen auf dem Programm. So werden Baufachleute die Überführung „Dianastraße“ voraussichtlich im Sommer dieses Jahres fertigstellen. Auch die Umbaumaßnahmen im Bahnhof Dinslaken schreiten in diesem Jahr weiter voran.