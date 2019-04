Kommentar: Unsere Woche : Enten! Überall Enten!

Foto: Zehrfeld

Meinung Kleine Enten sind in Dinslaken gerade ein großes Thema, die aus Gummi und die aus Fleisch und Blut. Mehrfach hat die Feuerwehr in der letzten Zeit flauschige Küken aus misslicher Lage befreit, und Bürger haben die Polizei gerufen, weil ein älterer Herr Brot in den Rathausteich werfen wollte (was auch wirklich nicht in Ordnung ist).

Nun ist am Sonntag das dritte Dinslakener Entenrennen. Und kurz davor ist die Sorge lautgeworden, dass der schwimmende Schwarm tausender gelber Plastikvögel und die begleitenden Helfer den echten Tieren schaden könnten, die im Unterholz Nester oder Küken haben.

Der UBV-Ratsherr Thomas Giezek hat nach Anregungen von Bürgern vorgeschlagen, einen neuen Zeitpunkt für die Veranstaltung zu suchen. Oder, den Start-Ort zu verlegen, etwa zur Thyssenstraße.

Von den Veranstaltern heißt es dazu, das sei nicht geplant. Und man sei „irritiert“; immerhin sei der Streckenverlauf schon seit September bekannt. Zugleich beeilt sich die UBV, selbst zu betonen, dass sie keineswegs etwas gegen das Entenrennen habe.

Der Vorstoß hat verschnupfte bis verärgerte Reaktionen provoziert, und das ist auch gut nachvollziehbar. Nicht, weil der Grundgedanke vollständig aus der Luft gegriffen wäre. Auch nicht, weil den Veranstaltern nicht am Tier- und Umweltschutz gelegen wäre. Es geht nicht um die Sache. Es geht um den Zeitpunkt. Ein paar Tage vorm Start einer lange geplanten, aufwändig vorbereiteten Aktion vorzuschlagen, dass man vielleicht besser alles ändern sollte – das kann nicht auf fruchtbaren Boden fallen.

Der Vorschlag zur Güte lautet: Erstmal die Kirche im Dorf lassen, respektive die Ente im Bach. In den vergangenen Jahren hat die Entenpopulation den möglichen Stress überstanden, ohne vernichtet zu werden. Es besteht also für diesen Sonntag derzeit kein Anlass zu akuter Panik.

Gleichwohl können alle Beteiligten darauf achten, die Tierwelt nicht zu stören. Jeder hat selbst in der Hand, ob er Entenfamilien herumscheucht oder ob er es duldet, wenn zum Beispiel die eigenen Kinder so etwas spielerisch tun.

Wenn einem wirklich etwas daran liegt, Umweltschutzaspekte zu klären, dann ist nach dem Feiern die richtige Zeit dafür. Dann aber sollte man Fachleute ins Boot holen, die wirklich etwas dazu sagen können, ob sich an dieser speziellen Stelle, dem Rotbach, tatsächlich Probleme für die Natur ergeben oder nicht. Und bei dieser Betrachtung muss es keineswegs nur um die Vogelwelt gehen.

Sollte sich herausstellen, dass das der Fall ist, dann kann man in aller Ruhe über Änderungen nachdenken. Diese müssen nicht unbedingt drastisch ausfallen. Man muss zum Beispiel nicht gleich die Rennstrecke einkürzen oder das Familienfest in den Winter verlegen, wenn es gegebenenfalls genügt, dass Helfer und Publikum bestimmte Ecken meiden. Welche Ideen sinnvoll sind oder nicht, das entscheidet man besser ausgeruht und gelassen. Und zwar irgendwann, nachdem die Siegerente gekürt ist.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.