Kritik an geplantem Straßenneubau zwischen Dinslaken un Hünxe : Bund und Nabu verlassen Dialogforum zur L 4n

Dinslaken/Hünxe Die Umweltverbände fordern von Dinslaken und Hünxe, sich klar gegen den Bau der neuen Trasse zu positionieren und stattdessen ein klimafreundliches Konzept für die Mobilität zu entwickeln.

Am Dienstagabend tagte in Hünxe das Dialogforum zur L 4n und diskutierte unterschiedliche Trassenverläufe. Die Frage nach dem Sinn eines Straßenneubaus, vor dem Hintergrund einer Mobilitätswende stand dagegen nicht zur Diskussion. „Wir sehen vor diesem Hintergrund keinen Sinn, uns weiter an dem Forum zu beteiligen“, sagte Günther Rinke, Vorsitzender der Bund-Kreisgruppe Wesel. „Der Bau dieser Straße ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, ein weiterer Schritt zur Verschärfung der Klimakrise.“ Frank Boßerhoff, stellvertretender Vorsitzender des Nabu im Kreis Wesel, ergänzte: „Es hat sich beim Dialogforum am Dienstag außerdem gezeigt, dass alle von den Anwesenden vorgeschlagenen Trassen entweder mit erheblichen Lärmbelästigungen für die betroffenen Anwohner oder mit inakzeptablen Eingriffen in erhaltenswerte Naturräume und Naherholungsgebiete verbunden sind.“