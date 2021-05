Städtepartnerschaft zwischen Dinslaken und Agen : Oldtimer-Treffen: Deutscher Adler trifft Gallischen Hahn

Dinslaken Oldtimer aus Frankreich und Deutschland rollen am 20. Juni auf den Dinslakener Altmarkt. Für die drei Schönsten gibt es Preise, für alle Teilnehmer ein Fläschchen Wein.

Mit einem Oldtimer-Treffen auf dem Altmarkt will der Städtepartnerschaftsverein Dinslaken in Zusammenarbeit mit dem 1. Walsumer Automobilclub am Samstag, 20. Juni, den 45. Jahrestag der Städtepartnerschaft Dinslaken-Agen feiern. „Deutscher Adler trifft Gallischen Hahn“ ist das Motto. Eingeladen zur kostenlosen Teilnahme sind die Besitzer deutscher und französischer Oldtimer-Fahrzeuge bis Baujahr 1991.