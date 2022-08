Auf der Saarstraße in Dinslaken : Unbekannter wirft Böller in Lkw

Dinslaken Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf der Saarstraße einen Böller ins Führerhaus eines Lkw geworfen. Der Knallkörper detonierte.

Der 51-jährige Fahrer aus Essen war mit seinem Lkw auf der Saarstraße, vom Neutorplatz kommend, in Richtung Wiesenstraße unterwegs. Als er im Schritttempo auf die Straße Am Rutenwall einbog, flog plötzlich ein Knallkörper durch sein geöffnetes Seitenfenster und detonierte in der Fahrerkabine. Am T-Shirt des 51-jährigen konnte ein Brandloch festgestellt werden. Reste des Böllers fand die Polizei in der Fahrerkabine.