Polizeieinsatz Unbekannter entblößt sich vor Jugendlichen am Tenderingsee

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 15 Uhr in einer Bucht am Tenderingssee (Gertrudenstraße) Badegäste belästigt. Das schreibt die Dinslakener Polizei in einer Mitteilung. Der Mann zeigte sich demnach mehreren Jugendlichen in schamverletzender Weise. Er soll auch eine Drohne fliegen gelassen haben.