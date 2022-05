Unbekannter macht sich an 17-Jährige ran : Schülerin am Bahnhof in Dinslaken sexuell belästigt

Schülerin am Bahnhof in Dinslaken sexuell belästigt

Bereits am vergangenen Donnerstag ist eine 17-jährige Schülerin von einem unbekannten Mann am Bahnhofsvorplatz belästigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Dinslaken eine 17jährige Schülerin sexuell belästigt. Es war gegen 6.30 Uhr, als der Mann die junge Frau an sich zog und in schamverletzender Weise berührte. Die Schülerin riss sich los, woraufhin der Unbekannte sie erneut an sich zog und kurz festhielt. Das Mädchen befreite sich aus dem Griff und flüchtete. Nach dem Vorfall ging der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Bahngleise.