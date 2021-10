Täter flüchteten zu Fuß : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Dinslaken

Die Polizei in Dinslaken hatte in der Nacht auf Dienstag viel zu tun. Foto: dpa/Fabian Strauch

Dinslaken In der Nacht zu Dienstag sind Anwohner einer Bank in Lohberg durch einen lauten Knall unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Täter entkamen unerkannt.

An der Steigerstraße in Lohberg haben Unbekannte am Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Zeuge am gegen 4.10 Uhr einen lauten Knall und beobachtete, wie drei Personen mit Plastiktüten zu Fuß vom Tatort in Dinslaken wegrannten.

Zunächst war noch nicht bekannt, ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

(th/dpa)