Raub in Dinslaken Tankstelle überfallen – Täter entkommen mit Geld und Zigaretten

Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Dinslaken ist es am Freitagabend gekommen. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei maskierte männliche Personen den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers die 57-jährige Angestellte aus Duisburg auf, Bargeld heraus zu geben. Nachdem sie die Kasse geöffnet hatte, entnahm einer der Täter Bargeld aus dieser, während der andere Täter Zigaretten an sich nahm. Anschließend flüchteten die Täter vom Tankstellengelände in ein angrenzendes Gewerbegebiet. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.