Mutmaßliche Täter in U-Haft Überfälle auf Tankstellen und Bäckerei aufgeklärt

Wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Kreispolizeibehörde Wesel am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilte, seien nach „umfangreichen Ermittlungen“ der Kriminalpolizei am 4. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durch das zuständige Amtsgericht in Dinslaken Untersuchungshaftbefehle gegen einen 20-jährigen und 22-jährigen Dinslakener erlassen worden. Beide Inhaftierte seien deutscher Staatsangehörigkeit.