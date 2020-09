Postzustellung läuft : Schon über 14.000 Anträge auf Briefwahl gestellt

Dinslaken Sonntag finden die Stichwahlen statt. In Dinslaken werden der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und der neue Landrat gewählt.

Bisher sind bei der Stadt Dinslaken über 14.000 Anträge auf Briefwahl für die Stichwahlen (Bürgermeister/Bürgermeisterin und Landdrat) am kommenden Sonntag, 27. September, eingegangen. Die Unterlagen werden derzeit per Post zugestellt, wie die Verwaltung mitteilt. Da es nur noch wenige Tage bis zum Wahlsonntag dauert, rät die Verwaltung denjenigen Wählerinnen und Wählern, die nun ihre Briefwahlunterlagen ausfüllen und fristgerecht bis spätestens 16 Uhr am Wahltag einreichen wollen, diese möglichst in die behördlichen Briefkästen einzuwerfen. Diese Briefkästen befinden sich am Rathaus (Platz d’Agen 1), am Stadthaus (Wilhelm-Lantermann-Straße 65), am Technischen Rathaus (Hünxer Straße 81) sowie bei den Bürgerbüros Stadtmitte (Friedrich-Ebert-Straße 82-84) und Hiesfeld (Jahnplatz 1).