Tote Dreijährige im Rhein-Herne-Kanal Mutter und zwei Kinder in Schutzhaus untergebracht

Dinslaken Nach dem Tod des drei Jahre alten Dinslakener Mädchens, das leblos im Rhein-Herne-Kanal aufgefunden worden ist, sind die beiden Geschwister zusammen mit der Mutter in einem Schutzhaus untergebracht worden. Dort steht die Familie unter 24-stündiger Betreuung mit systemischer Beratung. In dieser traumatisierenden Situation steht ihnen rund um die Uhr psychologische Hilfe zur Verfügung. „In der jetzigen Situation ist es das wichtigste, dass die Kinder in einem sicheren Umfeld sind und rund um die Uhr psychologisch betreut werden“, sagt Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.