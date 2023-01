Service für Jugendliche und Eltern Berufsberatung in der Neutor Galerie

Dinslaken · Am Info-Point in der Neutor Galerie gibt es am Freitag, 3. Februar, von 4 bis 19 Uhr Antworten auf Fragen zur Berufswahl. Ein Service für künftige Auszubildende und Schüler. Ganz ohne Termin.

26.01.2023, 17:00 Uhr

Ohne Termin zur Berufsberatung: Die Arbeitsagentur Dinslaken macht’s möglich (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Dinslaken bietet dort einen besonderen Service für Jugendliche und Eltern an. Interessierte können ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen und sich beraten lassen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Eltern, die ihre Kinder im Prozess der Berufswahl stärker begleiten möchten. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Arbeitsagentur geben Tipps, wie Eltern Söhne oder Töchter optimal unterstützen können und welche Aspekte am Ausbildungsmarkt heute von Bedeutung sind. Aber auch Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, zum Info-Point im Erdgeschoss zu kommen, um mit den Experten über Ausbildung und Studium zu sprechen. Mit über 400 Ausbildungsberufen und über 11.000 grundständigen Studiengängen ist die Berufswahl heute sehr komplex. Außerdem gibt es unterschiedliche Formen der Ausbildung und Alternativen zur Überbrückung. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Arbeitsagentur helfen hier gerne weiter. Wer am 3. Februar verhindert ist, kann die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Dinslaken auch per E-Mail an Dinslaken.Berufsberatung@arbeitsagentur.de erreichen.

(ras)