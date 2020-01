Sozial- und Finanzexperte : Thomas Koch ist jetzt in der CDU

Dinslaken Thomas Koch, der frühere Vorsitzende der Fraktion der Bewegung für nachhaltige Politik (BNP), ist nach der Auflösung dieser Fraktion nun in die CDU eingetreten. Damit wächst die christdemokratische Fraktion auf 14 Ratsmitglieder an.

CDU-Fraktionschef Heinz Wansing freut sich über den Neuzugang: „Mit Thomas Koch wechselt nun ein ausgewiesener Sozial- und Finanzexperte in unsere Fraktion. Wir freuen uns sehr über die zusätzliche Kompetenz im Team.“ Seinen Eintritt in die CDU begründet der 50-jährige Thomas Koch, der seit 2014 Ratsmitglied ist, unter anderem damit, dass von den Christdemokraten viele zukunftsorientierte Ideen in den Rat getragen wurden. Probleme seien offen angesprochen und mit Anträgen in Angriff genommen worden. Auch die Entscheidung, die parteilose Michaela Eislöffel mit den Grünen als Bürgermeisterkandidatin zu unterstützen, habe bei ihm viel Sympathie geweckt.