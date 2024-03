Thema im Dinslakener Rat Steag-Millionen – warum sie die Stadtwerke für sich reklamieren

Wenn am kommenden Dienstag (19. März) der Dinslakener Stadtrat zu seiner 24. Sitzung zusammentritt, geht es unter Tagesordnungspunkt 43 einmal mehr um die Steag-Millionen. Die Fraktion Die Linke hat beantragt, der Rat möge beschließen, seinen Beschluss vom 18. Oktober 2023 aufzuheben, den gesamten Gewinn aus dem Verkauf der Steag bei den Stadtwerken zu belassen, um die Wärmewende zu finanzieren. Die Linke will erreichen, dass die Stadt Dinslaken eine Gewinnausschüttung aus den Jahren 2022 und 2023 sowie 30 Millionen Euro der Gewinne der Stadtwerke aus dem Verkauf der Steag an die Stadt Dinslaken erhält.