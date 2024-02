Drohende Haushaltssperre Steag-Millionen – Die Linke will Ratsbeschluss kippen

In „großer Sorge“ um die Finanzen der Stadt Dinslaken zeigt sich die Fraktion Linke, da die Haushaltssicherung drohe. Aus diesem Grund hat die Fraktion mit Schreiben vom 12. Februar einen Antrag an die Bürgermeisterin gerichtet. Der Rat soll nach dem Willen der Linken den gefassten Beschluss vom 18. Oktober 2023 in seiner Sitzung am 19. März 2024 zurücknehmen.