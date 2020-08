Lieferengpässe wegen Corona : Corona verzögert Eröffnung des Dinamare

Dinslaken Das Dinamare wird voraussichtlich erst am 26. Oktober und nicht wie geplant am 14. September wiedereröffnet. Der ursprünglich anvisierte Termin kann wegen Lieferschwierigkeiten für die notwendige Innenausstattung des erweiterten Umkleidebereichs nicht gehalten werden.

Die Geschäftsführung der Dinbad bedauert die unverschuldete Verzögerung, denn sowohl die Schulen als auch die Vereine müssten ihre Planungen an die neue Situation anpassen. Das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße ist nicht betroffen. Dort startet die Dinbad unter den neuen Hygieneauflagen am 17. August in den Schwimmbetrieb.